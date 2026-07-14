Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 9 superata quota 1000
Nel nono giorno dalla partenza della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 115 nuove tessere, portando il totale a oltre 1.000. La cifra complessiva supera quindi questa soglia dopo nove giorni di vendita. La campagna è iniziata da meno di due settimane e i numeri continuano a crescere. La quota totale di abbonamenti venduti si aggira ora intorno a questa cifra, senza ulteriori dettagli sui numeri precedenti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 115 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel nono giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “ Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. Alle 18:07 di oggi, 14 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 1083?. Per conoscere tutti i dettagli della campagna abbonamenti 202627. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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