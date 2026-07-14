Benevento campagna abbonamenti 2026-27 | day 9 superata quota 1000

Notizia in breve

Nel nono giorno dalla partenza della campagna abbonamenti 2026-27, sono state sottoscritte 115 nuove tessere, portando il totale a oltre 1.000. La cifra complessiva supera quindi questa soglia dopo nove giorni di vendita. La campagna è iniziata da meno di due settimane e i numeri continuano a crescere. La quota totale di abbonamenti venduti si aggira ora intorno a questa cifra, senza ulteriori dettagli sui numeri precedenti.