Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 in una partita di calcio, lasciando De Bruyne in panchina e inserendo Lukaku, che ha segnato e celebrato con la Trump dance. La scelta di non schierare Balogun si è rivelata negativa per gli americani, evidenziando come spesso la strategia vincente sia far giocare i giocatori più forti. La partita si è conclusa con il Belgio in vantaggio, grazie anche alle sostituzioni e alle scelte tattiche di Garcia.

Il caso Balogun è stato un boomerang per gli Stati Uniti. Il calcio è semplice: fai giocare i più forti e vinci le partite. I piani forti al di là dei nomi e dei curriculum. Il passato nello sport conta zero. Rudi Garcia si sta dimostrando – per alcuni confermando – allenatore consapevole e molto attento a cogliere le dinamiche della squadra. Non era facile per lui lasciare in panchina De Bruyne e lo stesso Doku, oltre a Lukaku. Eppure lo ha fatto perché ha ritenuto che fosse la decisione più giusta per la sua squadra. In campo, Raskin a centro campo, Lukebakio sulla fascia e De Ketelaere centravanti. È finita 4-1, con doppietta del centravanti dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Garcia lascia De Bruyne in panchina e il Belgio strapazza gli Usa 4-1, Lukaku entra, segna e fa la Trump dance

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