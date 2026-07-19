Belén Rodriguez torna ad Albarella con la famiglia | come si accede all'esclusiva isola privata

Belén Rodriguez ha visitato di nuovo Albarella con la famiglia. L’isola privata è accessibile solo tramite autorizzazione e prenotazione. Per entrare, bisogna essere invitati o avere un accordo con i gestori dell’isola. L’accesso è riservato a poche persone e richiede il rispetto di regole specifiche. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità di ingresso o alle condizioni di visita.

Belén Rodriguez è tornata in uno dei suoi posti del cuore, Albarella. Si tratta di un'esclusiva isola privata ad accesso limitato: cosa bisogna fare per visitarla?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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