Beck ha pubblicato il brano “In The Night” e ha annunciato il suo nuovo album intitolato “Ride Lonesome”, in uscita il 18 settembre. Il singolo è il secondo estratto dal disco, che conterrà brani inediti. La notizia è stata comunicata dal cantautore statunitense attraverso i canali ufficiali. La copertina del singolo è stata condivisa online.

foto di Mikai Karl LOS ANGELES – Beck torna con un nuovo brano e annuncia il suo prossimo album. Il cantautore statunitense ha pubblicato “In The Night”, secondo singolo estratto da “Ride Lonesome”, il nuovo disco di inediti in uscita il 18 settembre. L’annuncio arriva dopo l’ottima accoglienza riservata alla title track “Ride Lonesome”, definita da NPR “emozionante e prodotta con una cura pari a quella dei suoi lavori più amati”, e segna il ritorno discografico dell’artista a distanza di alcuni anni da “Hyperspace”. “In The Night” è descritta come un’intensa ma delicata ode alle riflessioni notturne ed è accompagnata da un video dal forte taglio cinematografico diretto da Mikai Karl, prodotto da Ryan Smale e interpretato dall’attore francese Denis Lavant, noto per le sue interpretazioni in Beau Travail e Mauvais Sang. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Beck: esce “In The Night”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BeckBros Survive 50 NIGHTS on a RAFT...

Notizie e thread social correlati

Julian Beck, attrazione fatale per la scenaDal 29 luglio è disponibile in edicola il primo numero di una nuova rivista che include una lunga storia inedita divisa in due puntate.

Piano omicida iraniano in Germania: sventato l’attacco a BeckLa polizia tedesca ha sventato un attacco pianificato da un gruppo iraniano a Beck.

Argomenti più discussi: Beck: esce il nuovo singolo In the Night tratto dal nuovo album Ride Lonesome in arrivo il 18 settembre; Beck annuncia il suo quindicesimo album e condivide il singolo In The Night; Beck ha annunciato il suo nuovo album Ride Lonesome in uscita il 18 settembre.

BECK: esce il 18 settembre il nuovo album Ride Lonesome, ascolta il singolo In the NightSull'onda dell'accoglienza riservata al recente singolo Ride Lonesome, definito da NPR emozionante e prodotto con una cura pari a quella dei ... rockon.it