La polizia tedesca ha sventato un attacco pianificato da un gruppo iraniano a Beck. Gli agenti hanno arrestato un sospettato e sequestrato armi e materiali esplosivi. Secondo le indagini, il sospetto aveva ricevuto aiuto da alcuni complici che fornivano supporto logistico e informazioni. Il Mossad avrebbe intercettato comunicazioni che hanno permesso di scoprire il piano prima che fosse messo in atto, evitando così un possibile attentato.

Chi sono i complici che hanno aiutato Ali S. a operare?. Come ha fatto il Mossad a individuare il piano prima della Germania?. Quali altri obiettivi simbolici ha identificato la Forza Quds a Berlino?. Perché l'intelligence tedesca non è riuscita a rilevare la minaccia?.? In Breve Ali S. e Tawab M. arrestati per cospirazione omicida per conto della Forza Quds. Monitoraggio iniziato a gennaio 2025 con spostamenti tra Berlino, Turchia e Iran. Obiettivi secondari includono Josef Schuster e sinagoghe di Bochum, Dortmund ed Essen. Protezione per Beck richiede da sei a dieci addetti alla sicurezza per attività. Il piano della Forza Quds per l’eliminazione di Beck rivela le vulnerabilità dell’intelligence tedesca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano omicida iraniano in Germania: sventato l’attacco a Beck

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