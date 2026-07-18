Dal 29 luglio è disponibile in edicola il primo numero di una nuova rivista che include una lunga storia inedita divisa in due puntate. La pubblicazione presenta anche storie di autori noti, tra cui Zerocalcare e Shintaro Kago. Tra le novità, una storia dedicata a Julian Beck, figura legata alla scena artistica. La rivista combina diversi generi e stili, offrendo ai lettori una selezione di contenuti vari.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. All’inizio per Julian Beck ci fu Hansel e Gretel, uno spettacolo che vide da bambino e che accese la miccia dell’attrazione fatale per il teatro. Poi, arrivarono anche le visite ai grandi musei americani. Primo fra tutti, il Metropolitan di New York: girando per le sale, confessa, provenendo da una famiglia ebrea non era tanto interessato dalle Madonne e le Crocifissioni («mi spaventavano»), ma si incantava di fronte ai ritratti drammatici e misteriosi di Rembrandt. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Julian Beck, attrazione fatale per la scena

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