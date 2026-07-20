Beach Sprint le Fiamme Gialle conquistano il titolo italiano a Barletta | è la prima volta nella storia

Da ilfaroonline.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Fiamme Gialle hanno vinto il titolo italiano di Beach Sprint a Barletta, conquistando il primo successo nella storia di questa disciplina. La competizione si è svolta durante il fine settimana, con la squadra che ha ottenuto il risultato decisivo nelle finali. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il team, che si è imposto sugli avversari nel corso della manifestazione. La gara si è svolta su una spiaggia di Barletta, con le finali che si sono concluse nel weekend.

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Barletta – Nel week end appena trascorso, le Fiamme Gialle entrano per la prima volta nell’album dei Campioni d’Italia nella disciplina del Beach Sprint. A Barletta, sede dell’appuntamento tricolore che dal 17 al 19 luglio ha accolto oltre 500 atleti di tutte le categorie, i finanzieri guidati dal tecnico Nicola Moriconi e supportati dagli handlers Niccolò Pagani e Lara Maule, hanno conquistato due Titoli Italiani e una medaglia d’argento. A salire sul gradino più alto del podio, dopo aver superato le diverse fasi eliminatorie, sono stati prima la coppia Federico Ceccarino e Leonardo Tedoldi campioni nel “doppio” senior, e successivamente, Lucio Fugazzotto nella specialità del “singolo” under 23. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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