Salone Internazionale del Libro le Fiamme Gialle presentano il libro Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925 – 2025

Durante la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà venerdì 15 maggio alle 17, le Fiamme Gialle presenteranno il libro “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925 – 2025”. L’evento si terrà in una sala dedicata all’interno della manifestazione, con la presenza di alcuni autori e rappresentanti dell’organizzazione. La presentazione si concentrerà sulla storia e le attività del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

In occasione della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17.30 presso l’Arena Piemonte del Lingotto, le Fiamme Gialle, in collaborazione con il Comando Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, presenteranno il volume Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925-2025, realizzato da Treccani, dedicato alla storia di una delle realtà sportive più prestigiose e longeve del panorama italiano. Il libro apre lo sguardo sul passato con contributi di grande autorevolezza: prefazioni istituzionali e interventi di giornalisti sportivi accompagnano il lettore, offrendo chiavi di lettura e contesto storico prima di addentrarsi nelle vicende sportive.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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