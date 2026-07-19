Nel Campionato Italiano di beach sprint, Giovanni Ficarra e Maria Elena Zerboni hanno vinto nelle rispettive categorie di singolo maschile e femminile. La competizione si è svolta a Barletta, con i due atleti che hanno conquistato il titolo nazionale. Entrambi rappresentano rispettivamente Peloro Rowing e CC Saturnia. La gara ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni italiane. La vittoria è stata assegnata dopo le finali disputate sulla spiaggia.

Successi al Campionato Italiano di Beach Sprint. BARLETTA (ITALPRESS) – I Campionati Italiani di beach sprint hanno visto in primo piano Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) e Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), entrambi trionfatori nelle categorie di singolo maschile e femminile. La competizione ha visto anche eccellenti performance nel doppio misto della Marina Militare, nel doppio maschile delle Fiamme Gialle, nel doppio femminile del Club Sportivo Urania e nel quattro di coppia mix del CC Saturnia. Giovanni Ficarra ha una volta di più lasciato il segno, scrivendo una nuova pagina di storia nella specialità del singolo maschile. Il titolo... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ficarra e Zerboni conquistano il titolo nazionale nel Canottaggio Beach Sprint a Barletta.

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