Alessandro Bastoni rimarrà all’Inter per la prossima stagione. Dopo un periodo di incertezze e voci di mercato, il difensore continuerà a vestire la maglia nerazzurra. La società ha deciso di confermarlo, e al momento non ci sono segnali di cambiamenti o trasferimenti imminenti. Bastoni è stato protagonista di diverse indiscrezioni, ma ora la sua posizione sembra stabile. La squadra si prepara a una nuova annata, con il difensore come elemento presente nel progetto tecnico.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La nuova stagione agonistica si apre all’insegna del riscatto per Alessandro Bastoni, reduce da un periodo complesso caratterizzato da numerose indiscrezioni. Il difensore ha iniziato il ritiro estivo focalizzandosi sul lavoro sul campo, con l’obiettivo prioritario di mettersi alle spalle le difficoltà dell’ultimo anno e farsi trovare pronto per i prossimi impegni ufficiali dei nerazzurri. La protezione del club e dell’allenatore Cristian Chivu. Come evidenziato dal Quotidiano Sportivo, l’ambiente milanese si è compattato attorno al calciatore. La dirigenza, il gruppo e l’allenatore Cristian Chivu stanno garantendo massima protezione al centrale difensivo, in attesa che si delineino gli sviluppi delle vicende extra-campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Bastoni protetto dall’Inter: cambia la prospettiva per il futuro! Adesso non si muove

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