Il Barcellona ha tentato di acquistare Alessandro Bastoni, ma l'Inter ha deciso di non cedere il difensore. La trattativa non è andata a buon fine e Bastoni resta in nerazzurro. Il club milanese ha confermato che il giocatore continuerà a vestire la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione. Nessun accordo tra le parti e Bastoni rimane sotto contratto con l’Inter. La volontà del giocatore e del club è di proseguire insieme.

Il mercato estivo restituisce una certezza granitica a Simone Inzaghi e all’ambiente nerazzurro: Alessandro Bastoni giocherà ancora a San Siro. Nelle ultime settimane il forte interesse del Barcellona aveva fatto tremare i tifosi, ma l’evoluzione della trattativa ha ricalcato un copione rigido, scritto direttamente dai vertici di Viale della Liberazione. La dirigenza milanese non ha mai eretto barricate insuperabili attorno al suo gioiello, eppure ha fissato paletti talmente alti da scoraggiare le manovre della dirigenza catalana, incapace di assecondare le precise richieste economiche per il difensore della Nazionale. La distanza tra i due club si è consumata sulle cifre e, soprattutto, sulle modalità di pagamento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il Barcellona sbatte contro il muro dell’Inter: ecco perché Alessandro Bastoni non si muove da Milano

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