Futuro di Calhanoglu a sorpresa | contatti con l’Inter! Adesso la situazione cambia

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il centrocampista e l’Inter, aprendo nuove possibilità per il suo futuro. La trattativa ha preso una piega inaspettata, modificando le voci che circolavano nelle settimane precedenti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali, ma l’interesse tra le parti sembra aver portato a un cambio di scenario rispetto alle ultime indiscrezioni.

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