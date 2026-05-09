Futuro di Calhanoglu a sorpresa | contatti con l’Inter! Adesso la situazione cambia
Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il centrocampista e l’Inter, aprendo nuove possibilità per il suo futuro. La trattativa ha preso una piega inaspettata, modificando le voci che circolavano nelle settimane precedenti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali, ma l’interesse tra le parti sembra aver portato a un cambio di scenario rispetto alle ultime indiscrezioni.
Inter News 24 . Segui le ultimissime. Nelle ultime ore, una notizia di fondamentale importanza ha interessato l’ambiente Inter, portando una ventata di ottimismo per il futuro del centrocampo di Cristian Chivu. La news riguarda in primo piano il futuro di Hakan Calhanoglu. L’indiscrezione di Alfio Musmarra: Il rinnovo è vicino. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfio Musmarra attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, la situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu avrebbe subito un’accelerazione imprevista. Il turco sembrava destinato a una possibile cessione o, nella migliore delle ipotesi, a una permanenza fino alla naturale scadenza dell’accordo.🔗 Leggi su Internews24.com
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