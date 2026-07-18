Il mio migliore amico è morto quando avevamo vent’anni È stato terribile Penso a lui costantemente Noi iniziamo a essere adulti mi chiedo ‘chi sarebbe oggi?' | il dolore di Sayf

Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, ha 27 anni e si è affermato nella scena urban italiana. Nato a Genova con origini italo-tunisine, si distingue per uno stile che combina rap, cantautorato e contenuti personali e sociali. Ha raccontato di aver perso il suo migliore amico all’età di vent’anni, descrivendo il dolore e i pensieri ricorrenti su come sarebbe stato il suo amico oggi.

Sayf, nome d’arte di Adam Viacava, 27 anni, è uno dei nuovi protagonisti della scena urban italiana. Nato a Genova e di origini italo-tunisine, ha conquistato il pubblico con una scrittura che unisce rap, cantautorato e temi personali e sociali. Dopo il successo di Santissimo, è impegnato nel tour estivo che culminerà con il Santissimo Fest di Genova, già sold out. Il rapper e cantautore si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica, ripercorrendo la sua vita a partire da Santa Margherita Ligure, dove è cresciuto e dove, racconta, ha avuto “una bella infanzia, una bella adolescenza. E ho avuto buoni amici. Mi sono divertito, ecco”. Di quegli anni conserva soprattutto il ricordo delle amicizie perché, spiega, “la naturalezza dei rapporti dell’infanzia è magica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Solo 3 mesi damore—convivendo lui crolla e teme che lei scappi.

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Dopo aver dipinto il mio primo mini, il mio migliore amico mi ha dato molti consigli e penso che il mio secondo mini (il superiore) sia ancora piuttosto grezzo, ma è molto meglio. reddit

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