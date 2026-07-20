Basta chiedere alle donne perché non sono madri

Due neonate prematuri, gemelle di nome Brielle e Kyrie Jackson, sono al centro di un dibattito sul co-bedding, una pratica che le mette insieme nel reparto di neonatologia. Intanto, il vulcanologo Mastrolorenzo ha riferito che sui Campi Flegrei il rischio di eruzioni è elevato e che ci sono stati gravi errori nella comunicazione delle allerte.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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In Italia fare una famiglia costa alle donne lavoro e autonomia. Le under 30 sono le più penalizzate, con il 60% di giovani madri inattive. Il report di Save The ChildrenSecondo un rapporto di Save The Children, le donne sotto i 30 anni in Italia affrontano molte difficoltà nel conciliare famiglia e lavoro.

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