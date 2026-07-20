Basta chiedere alle donne perché non sono madri
Due neonate prematuri, gemelle di nome Brielle e Kyrie Jackson, sono al centro di un dibattito sul co-bedding, una pratica che le mette insieme nel reparto di neonatologia. Intanto, il vulcanologo Mastrolorenzo ha riferito che sui Campi Flegrei il rischio di eruzioni è elevato e che ci sono stati gravi errori nella comunicazione delle allerte.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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In Italia fare una famiglia costa alle donne lavoro e autonomia. Le under 30 sono le più penalizzate, con il 60% di giovani madri inattive. Il report di Save The ChildrenSecondo un rapporto di Save The Children, le donne sotto i 30 anni in Italia affrontano molte difficoltà nel conciliare famiglia e lavoro.
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Ma bastava chiedere: così il carico mentale pesa ancora sulle donne Se hai bisogno, chiedi’ oppure Ma bastava chiedere!... quante volte abbiamo sentito queste frasi? Eppure non si tratta soltanto di fare le cose. La vera fatica nasce dalla regia continu facebook