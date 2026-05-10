In Italia fare una famiglia costa alle donne lavoro e autonomia Le under 30 sono le più penalizzate con il 60% di giovani madri inattive Il report di Save The Children

Secondo un rapporto di Save The Children, le donne sotto i 30 anni in Italia affrontano molte difficoltà nel conciliare famiglia e lavoro. Circa il 60% di queste giovani madri non svolge un’attività lavorativa, mentre per una su tre il reddito si riduce di circa un terzo dopo la nascita di un figlio. Questi dati evidenziano le sfide economiche e sociali che le donne devono affrontare nel diventare madri nel paese.

Diventare madre in Italia significa, per una donna su tre, vedere il proprio reddito ridursi stabilmente di un terzo. Accade indipendentemente dal titolo di studio, dalla regione o dal settore. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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