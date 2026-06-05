Donne madri costituenti in oltre 200 a teatro per ricordare gli 80 anni del voto alle donne

Ieri sera (giovedì) al teatro comunale di Russi si è tenuta l'iniziativa "Donne, Madri, Costituenti", promossa da Cna Ravenna per celebrare l'80esimo anniversario del voto alle donne e della nascita della Repubblica Italiana. Oltre 220 persone hanno assistito a una serata che ha intrecciato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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