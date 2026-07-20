Basket Serie C | il mercato Abc Lazzeri per sognare

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore della Serie C di basket ha annunciato di aver rinnovato il contratto con la squadra. Ha espresso soddisfazione per la conferma e ha dichiarato di essere motivato per la prossima stagione. L’obiettivo dichiarato è migliorare i risultati ottenuti nell’anno precedente, con l’intenzione di fare un passo avanti. La squadra si prepara così a una nuova annata, con un roster che si rafforza in vista delle competizioni future.

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"Sono felice per questa conferma e carico per la nuova stagione, alla quale ci approcceremo con l’obiettivo di provare a fare quel passo in più che ci è mancato quest’anno. I presupposti sembra ci siano tutti, sia come gruppo sia con il nuovo allenatore che abbiamo già avuto modo di conoscere. Starà a noi dare il massimo per non deludere le aspettative". Si è espresso così Cosimo Lazzeri, commentando la propria riconferma con la casacca dell’Abc anche per la prossima stagione. Guardia classe 2000, è pronto ad iniziare la sua quinta annata a Castello, dove è cresciuto. La sua unica esperienza al di fuori dei colori castellani è datata 202122, quando si trasferì al Poggibonsi per giocare con regolarità in Serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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