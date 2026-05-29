Basket Play-off Serie C L’Abc cade a San Vincenzo Si deciderà tutto in gara-3

Notizia in breve

Durante la partita di playoff di Serie C di basket, l'Abc Castelfiorentino ha perso in trasferta contro San Vincenzo con il punteggio di 81-73. La gara si è svolta al Garden Toscana Resort e si deciderà tutto nella terza sfida. I marcatori principali per i padroni di casa sono stati Guerrieri con 13 punti e Bongini con 5, mentre i dettagli sui giocatori di Castelfiorentino sono parzialmente disponibili.