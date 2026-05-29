Basket Play-off Serie C L’Abc cade a San Vincenzo Si deciderà tutto in gara-3

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di playoff di Serie C di basket, l'Abc Castelfiorentino ha perso in trasferta contro San Vincenzo con il punteggio di 81-73. La gara si è svolta al Garden Toscana Resort e si deciderà tutto nella terza sfida. I marcatori principali per i padroni di casa sono stati Guerrieri con 13 punti e Bongini con 5, mentre i dettagli sui giocatori di Castelfiorentino sono parzialmente disponibili.

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san vincenzo 81 abc castelfiorentino 73 GARDEN TOSCANA RESORT SAN VINCENZO: Bongini 5, Guerrieri 13, Tudorache n.e., Gozzoli 5, Bazzano 8, Belmonte n.e., Giovani 13, Bertini 4, Pistillo 11, Prunotto 3, Salvadori 19, Pepaj ne. All.: Baroni. ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez n.e., Lazzeri 12, Ticciati, Corbinelli 7, Talluri, Berni 9, Torrigiani 13, Marchetti n.e., Landi 2, Cantini, Mancini 10, Pedicone 20. All.: Betti. Arbitri: Liverani di Livorno e Cavallo di Siena. Parziali: 25-19; 40-32; 64-57. SAN VINCENZO – San Vincenzo fa valere il fattore campo e pareggia la serie di semifinale chiudendo gara-2 sull’81-73, rinviando così il verdetto alla fatidica “bella” di domani alle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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