Basket play-off serie C Abc Castelfiorentino in delirio Ribalta San Vincenzo e va in finale

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ABC Castelfiorentino ha battuto San Vincenzo con il punteggio di 82-71, assicurandosi un posto in finale nei play-off di serie C. La squadra ha mostrato un buon equilibrio tra i giocatori, con Corbinelli che ha segnato 26 punti e Torrigiani 14. Tavarez e Marchetti non sono scesi in campo. La vittoria ha scatenato l’entusiasmo del pubblico locale, che ha riempito gli spalti del palazzetto.

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ABC Castelfiorentino 82 San Vincenzo 71 ABC CASTELFIORENTINO: Tavarez ne, Lazzeri 6, Ticciati 8, Corbinelli 26, Talluri, Berni 8, Torrigiani 14, Marchetti ne, Landi, Cantini, Mancini 13, Pedicone 7. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi. BASKET SAN VINCENZO: Bongini 3, Guerrieri 16, Tudorache, Gozzoli 3, Bazzano 3, Belmonte ne, Giovani 3, Bertini, Pistillo 11, Prunotto 9, Salvadori 18, Pepaj 5. All. Baroni. Ass. Crudeli, Camarda. Parziali: 15-20, 34-33 (19-13), 57-53 (23-20), 82-71 (25-18) Arbitri: Dori di Laterina, Lodovichi di Impruneta CASTELFIORENTINO - Un successo in rimonta, dopo aver chiuso il parziale in svantaggio. Ed alla fine, l’ABC Castelfiorentino può esultare: con l’82-71 maturato lo scorso sabato tra le mura amiche contro San Vincenzo, gli uomini di coach Paolo Betti staccano il pass per la finalissima dei playoff di Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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