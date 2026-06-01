basket play off serie c abc castelfiorentino in delirio ribalta san vincenzo e va in finale

Notizia in breve

L'ABC Castelfiorentino ha battuto San Vincenzo con il punteggio di 82-71, assicurandosi un posto in finale nei play-off di serie C. La squadra ha mostrato un buon equilibrio tra i giocatori, con Corbinelli che ha segnato 26 punti e Torrigiani 14. Tavarez e Marchetti non sono scesi in campo. La vittoria ha scatenato l’entusiasmo del pubblico locale, che ha riempito gli spalti del palazzetto.