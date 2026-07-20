Baseball Serie A | lunedì vincente per Nettuno in casa su San Marino

Si comincia a chiudere il cerchio dell’intergirone in Serie A, e con una sfida di lunedì dalle tinte importanti. Il Nettuno 1945, però, la rende importante battendo nettamente San Marino: un successo che, allo Steno Borghese, significa possibilità ancora esistenti di lottare con la Fortitudo Bologna per il secondo posto nel girone A. Se nei primi tre inning succede ben poco, è nel quarto che San Marino ha la migliore delle proprie occasioni, mandando Martini e Pieternella in posizione punto e, successivamente, Diaz in prima via base ball, solo che arriva l’eliminazione di Colmenares. Nella parte bassa della stessa ripresa è Nettuno a dilagare: doppio da due punti di Lopez Nunez, singolo da uno di Barbona e, tanto per chiudere, Batista piazza il fuoricampo da tre per il 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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