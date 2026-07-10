Baseball | Parma travolgente su Nettuno nell’anticipo di Serie A

Al Nino Cavalli, il Parma ha vinto contro il Nettuno 1945 con il punteggio di 10-4. La squadra locale ha mostrato un dominio totale durante tutta la partita, dominando in attacco e in difesa. La partita si è conclusa con un risultato che riflette chiaramente la superiorità del Parma sul campo. Nessuna delle due squadre ha avuto momenti di particolare rilievo oltre il punteggio finale.

Una sola sfida in questo venerdì di Serie A per quanto riguarda il baseball italiano. E, va detto, al di là del 10-4 con cui, al Nino Cavalli, il Parmaclima abbatte il Nettuno 1945, è proprio il dominio assoluto che emerge in campo che si nota, ben al di là del punteggio che già è severo nei confronti del club laziale. Eppure all’inizio è Nettuno ad andare avanti con un singolo di Paula che manda a realizzare Aloma Herrera. Il problema è quello che succede dopo, con singolo di Leonora, altro singolo (da due punti) di Mineo e fuoricampo da Ragionieri per un totale di sei punti nel solo primo inning, quasi una sentenza a favore di Parma. I... 🔗 Leggi su Oasport.it

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