baseball parmaclima e san marino sorridono nel sabato di serie a gold

Nel weekend di Serie A Gold di baseball, Parmaclima ha ottenuto la vittoria anche in gara-2, confermandosi in testa al proprio raggruppamento. La squadra ha mantenuto il vantaggio accumulato nelle partite precedenti, mentre la squadra di San Marino ha raccolto un risultato positivo nel match di sabato. La competizione prosegue con entrambe le formazioni in corsa per le posizioni di vertice nel campionato 2026.

Parmaclima la spunta anche in gara-2 e rimane in testa al proprio raggruppamento nella Serie A Gold 2026 di baseball. Dopo la vittoria di misura trovata ieri, gli emiliani hanno battuto la Fortitudo Bologna per 2-4, conservando la leadership stagionale Il risultato è maturato grazie ad un primo inning oltremodo positivo, dove ha messo a referto tre dei quattro punti complessivi segnati. Ha pareggiato i conti invece Nettuno, reduce dalla sconfitta di ieri contro Crocetta, squadra oggi battuta per 11-10. Tutto facile invece per San Marino che, agilmente, ha fermato la BBC Grosseto per 4-1 e per 7-0. Trionfo anche per Macerata, a sua volta vittoria contro la BSC Grosseto, arginata per 14-4 e per 7-0.🔗 Leggi su Oasport.it

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