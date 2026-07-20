Baseball l’Italia vince gli Europei U18! Successo casalingo Germania ko

La nazionale italiana Under 18 di baseball ha conquistato il titolo europeo battendo in finale la Germania con un punteggio di 6-4 davanti al pubblico di Prosecco. La partita si è conclusa con l’Italia che ha prevalso sugli avversari in un incontro deciso negli ultimi inning. La vittoria è arrivata dopo una competizione durata diversi giorni, con i giovani atleti che hanno mostrato impegno e determinazione fin dall'inizio del torneo.

Non poteva andare diversamente. Perché la passione, la forza, l’impegno di questi giovani ragazzi è stato lampante fin dal primo giorno. Ebbene sì, la Nazionale Italiana Under 18 di baseball ha vinto con merito i Campionati Europei 2026 di categoria, battendo in Finale la Germania per 6-4 davanti al pubblico amico di Prosecco. Non sono mancate le sbavature in un ultimo atto molto contratto, complice anche l’altissima posta in palio. L’Inizio non a caso è stato contrassegnato da da un reciproco scambio di favori. A passare in vantaggio per i primi sono i teutonici, a segno con Gotz, preludio del pareggio arrivato nel secondo inning per merito di un singolo di Malagotti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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