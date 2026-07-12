L’Italia vince gli Europei U18 di volley femminile! Trionfo tricolore | Tessariol Gamba Legrenzi trascinatrici

L’Italia ha conquistato il titolo agli Europei U18 di volley femminile, battendo le avversarie in finale. Tessariol, Gamba e Legrenzi sono state le giocatrici più in evidenza durante la partita. È il quarto trionfo continentale per la nazionale under 18, dopo le vittorie del 1995, 2001 e 2022. La squadra ha ottenuto la vittoria dopo aver superato le avversarie in una partita conclusa con il punteggio finale.

L’Italia ha vinto gli Europei U18 di volley femminile, conquistando il titolo continentale di categoria per la quarta volta nella storia dopo le affermazioni del 1995, 2001 e 2022. Le azzurre hanno travolto la Turchia con un perentorio 3-0 (25-20; 25-16; 25-15) di fronte al pubblico di Riga (Lettonia), riscattando la sconfitta rimediata contro le anatoliche durante il tie-break e meritandosi il titolo che premia un intero movimento a livello giovanile. La nostra Nazionale ha saputo piazzare un allungo fondamentale sul 17-17 del primo set, si è issata sul 5-0 e 14-4 nella seconda frazione, gestendo il margine con assoluta disinvoltura, è... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Full Match | Italy vs. Belgium | CEV U18 Volleyball European Championship 2026 Women

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