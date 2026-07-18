Baseball il sogno degli azzurrini continua! L’Italia stende l’Olanda e vola in Finale agli Europei U18

Notizia in breve

L’Italia Under 18 ha battuto l’Olanda e si è qualificata per la finale degli Europei di baseball 2026, in corso in Friuli Venezia Giulia. La partita si è disputata tra i diamanti di Trieste e Ronchi dei Legionari. La vittoria consente alla squadra italiana di accedere all’ultimo atto del torneo.