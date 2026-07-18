Baseball il sogno degli azzurrini continua! L’Italia stende l’Olanda e vola in Finale agli Europei U18
L’Italia Under 18 ha battuto l’Olanda e si è qualificata per la finale degli Europei di baseball 2026, in corso in Friuli Venezia Giulia. La partita si è disputata tra i diamanti di Trieste e Ronchi dei Legionari. La vittoria consente alla squadra italiana di accedere all’ultimo atto del torneo.
Di forza, di sana prepotenza, di passione. La Nazionale italiana Under 18 ha conquistato il pass per la Finale dei Campionati Europei 2026 di categoria, competizione in fase di svolgimento questa settimana in Friuli Venezia-Giulia, precisamente tra i diamanti di Trieste e Ronchi Dei Legionari. Prova di grande carattere quella degli azzurrini, capaci di beffare l’Olanda per 3-4 trovando il punto della vittoria quasi all’ultimo istante utile. Inizio subito arrembante per i nostri ragazzi, bravissimi ad allungare subito sul +3 già dal primo inning, complice un singolo al centro di Tamburini che ha mandato Suarez Valladares a segno e i successivi timbri di Prizzon e Tamburini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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