Barletta piano festival | stasera concerto di Alberto Nosé In programma musiche di Chopin Skrjabin Liszt e Ravel

Notizia in breve

Stasera si terrà il concerto di Alberto Nosé nel quadro del Barletta Piano Festival, diretto da Pasquale Iannone. L’evento prevede l’esecuzione di brani di Chopin, Skrjabin, Liszt e Ravel. Gli organizzatori hanno diffuso un comunicato accompagnato da foto, sottolineando come il pianoforte possa diventare uno strumento di racconto, colore e emozione. Nosé è riconosciuto come uno dei interpreti italiani più raffinati sulla scena internazionale.