Barletta piano festival | stasera concerto di Alberto Nosé In programma musiche di Chopin Skrjabin Liszt e Ravel
Stasera si terrà il concerto di Alberto Nosé nel quadro del Barletta Piano Festival, diretto da Pasquale Iannone. L’evento prevede l’esecuzione di brani di Chopin, Skrjabin, Liszt e Ravel. Gli organizzatori hanno diffuso un comunicato accompagnato da foto, sottolineando come il pianoforte possa diventare uno strumento di racconto, colore e emozione. Nosé è riconosciuto come uno dei interpreti italiani più raffinati sulla scena internazionale.
Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori: Quando il pianoforte diventa racconto, colore e vertigine emotiva. Il Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone accoglie uno degli interpreti italiani più raffinati della scena internazionale. Lunedì 20 luglio, alle ore 21.15, nel salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza, per la sezione «Winners!», il pluripremiato Alberto Nosé condurrà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle pagine più alte della letteratura pianistica, in un programma che unisce la poesia visionaria di Chopin, il fascino inquieto di Skrjabin, il virtuosismo teatrale di Liszt e la vertiginosa modernità di Ravel. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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