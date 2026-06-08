EurOrchestra nella Biblioteca Nazionale il concerto del pianista Carlo Angione con musiche di Schumann e Chopin

Mercoledì 10 giugno alle 17 si terrà un concerto dell’EurOrchestra nella Biblioteca Nazionale, con il pianista Carlo Angione che eseguirà musiche di Schumann e Chopin. La performance fa parte della stagione «Concerti in Biblioteca» 2026, organizzata dall’orchestra con la direzione artistica di Francesco Lentini e Angela Montemurro. La manifestazione si svolge in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti di Bari.

Mercoledì 10 giugno, alle 17, prosegue il cartellone musicale dei «Concerti in Biblioteca» 2026 dell’EurOrchestra, con la direzione artistica dei maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro: la stagione musicale è organizzata in sinergia con la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Temi più discussi: EurOrchestra – Sabato 6 giugno il violinista Michelangelo Lentini esegue le Quattro Stagioni di Vivaldi; Le Quattro Stagioni illustrate: Vivaldi raccontato e suonato il 6 giugno alla Biblioteca Nazionale; Weekend a Bari e provincia del 6 e 7 giugno: arte, musica, teatro e cultura, sagre e grandi eventi.

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