Un piano per un ospedale forte | la Sagra Musicale Malatestiana porta Filtsch Chopin e Liszt all’Infermi

Notizia in breve

Nell'ospedale Infermi di Rimini si sono svolti concerti con musica di Filtsch, Chopin e Liszt, organizzati dalla Sagra Musicale Malatestiana. Gli eventi sono stati ospitati negli spazi dedicati ai pazienti, con l’obiettivo di portare musica e umanità nelle aree di degenza. La manifestazione ha coinvolto artisti e pubblico, creando momenti di condivisione tra musica e ospedale.