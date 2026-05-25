Un piano per un ospedale forte | la Sagra Musicale Malatestiana porta Filtsch Chopin e Liszt all’Infermi

Da riminitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ospedale Infermi di Rimini si sono svolti concerti con musica di Filtsch, Chopin e Liszt, organizzati dalla Sagra Musicale Malatestiana. Gli eventi sono stati ospitati negli spazi dedicati ai pazienti, con l’obiettivo di portare musica e umanità nelle aree di degenza. La manifestazione ha coinvolto artisti e pubblico, creando momenti di condivisione tra musica e ospedale.

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La Sagra Musicale Malatestiana arricchisce il proprio cartellone con degli appuntamenti negli spazi dell’Ospedale Infermi di Rimini, condividendo la volontà di portare bellezza e umanità negli spazi della degenza attraverso il linguaggio universale della musica.Il concerto previsto per martedì 26. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Un PIANO per un ospedale FORTE nel programma della Sagra

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