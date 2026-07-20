Bari via Argiro allo sprint finale e ultime corsie per il Brt | il cuore Murat quasi blindato Meglio non spostarsi con l' auto

Lunedì 20 luglio sono iniziati i lavori per il completamento di via Argiro e le ultime corsie del Bus rapid transit a Bari. Cantieri, polvere e disagi alla circolazione sono stati segnalati nella zona di via Argiro, con il traffico che si è intensificato nel cuore del quartiere Murat. Si consiglia di evitare l’uso dell’auto nella zona, mentre le operazioni di cantiere proseguono per accelerare i lavori.

Polvere, cantieri e inevitabili disagi alla circolazione. Nella mattinata di lunedì 20 luglio al via a Bari la prima infuocata settimana legata all'accelerata sui lavori stradali, il completamento di via Argiro e le ultime corsie del Brt, il Bus rapid transit. L'area maggiormente congestionata è una buona porzione del centralissimo quartiere Murat, nella parte che si sviluppa da via Piccinni a corso Italia. tra cantieri in itinere, altri verso la conclusione e altri ancora che inizieranno nei prossimi giorni. Difficile se non impossibile quindi districarsi con l'auto tra divieti, cambi di percorso e isolati chiusi. Per questo l'amministrazione comunale invita i cittadini e i pendolari a lasciare l'auto a casa e a spostarsi con i mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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