BRT a Frosinone il Comune chiarisce | Corsie e rete ciclabile nel rispetto delle norme

Il Comune di Frosinone ha precisato che le corsie riservate al trasporto pubblico e i tratti della rete ciclabile sono stati realizzati nel rispetto delle norme vigenti. L’amministrazione ha spiegato che gli interventi in corso riguardano la sistemazione delle corsie BRT e alcune sezioni della rete ciclabile cittadina, senza alterare le regole di sicurezza e di traffico. Nessuna modifica è stata effettuata senza rispettare i parametri previsti dalla normativa.

L’Amministrazione comunale di Frosinone interviene per fare chiarezza sugli interventi in corso legati alla realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit), soffermandosi in particolare sulle corsie riservate al trasporto pubblico e su alcuni tratti della rete ciclabile cittadina.Corsie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manfredonia, Comparto D32, Riccardi: “Il Comune se ne sbatte del rispetto delle norme”In città, si torna a parlare delle questioni legate al comparto D32, con alcune dichiarazioni che accusano il Comune di non rispettare le norme...

Taxi su corsie Brt, il ministero non si oppone: "La decisione spetta al Comune di Bari"Il ministero ha dichiarato che non ci sono ostacoli normativi alla condivisione delle corsie BRT con i taxi su piazza.

Temi più discussi: Frosinone, il Brt all’incrocio della politica; Frosinone, protesta sulla viabilità: Fanelli contro il BRT e gelo con la maggioranza; Frosinone, il BRT spacca tutto: Forza Italia centrale, Vannacci entra nel gioco; Frosinone – Brt, proseguono i lavori in Via Aldo Moro. Arrivano altri divieti.

L'ANGOLO DELLE VIGNETTE - Matematica creativa al Comune di Frosinone: ne spariscono 75, ne tornano 12 e siamo tutti contenti? La satira non risparmia nessuno, specialmente quando si parla di BRT e parcheggi fantasma. x.com

Frosinone, nome e livrea sui bus del Brt: concorso di idee per gli studentiMentre in città proseguono i lavori per realizzare percorso e servizi per il Brt (bus rapid transit), il collegamento urbano veloce dallo Scalo e De Matthaeis, il Comune si proietta avanti e pensa a ... ilmessaggero.it

Frosinone, Brt: percorso definitivo e fratture in maggioranzaIl sindaco di Frosinone, soddisfatto, ha dichiarato: Il progetto va avanti ed anzi ora subirà un’accelerazione - ha affermato il primo cittadino Riccardo Mastrangeli - perché i tempi ora vanno ... ilmessaggero.it