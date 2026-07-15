Bari lavori in via Argiro e nel Murattiano | il piano dei cantieri

In centro a Bari sono in corso lavori in via Argiro e nel quartiere Murattiano. L’assessore alla Cura del territorio ha annunciato che l’estate vedrà l’attivazione di diversi cantieri, con l’obiettivo di ristrutturare e modernizzare le aree interessate. I lavori riguardano interventi di riqualificazione e miglioramento urbano, che si protrarranno nei prossimi mesi. Nessuna data di fine specifica è stata comunicata.

«Un’estate di cantieri, ma che ci restituirà un Murattiano più moderno e ristrutturato». Con queste parole l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha fatto il punto dei lavori in corso in centro. Via Argiro A cominciare dal restyling di via Argiro: qui le principali lavorazioni del viale alberato e pedonale sono attualmente concentrate sull’isolato compreso tra via Putignani e via Principe Amedeo; i restanti isolati sono stati completati e resi fruibili al passaggio dei pedoni, con alcuni tratti interessati solo dall’ultimazione delle finiture. Si è aperta, dunque, la fase finale del cantiere, che consentirà di trasformare 14mila metri quadri di strada in una rambla moderna, con 100 nuove alberature per mitigare l’inquinamento e contrastare l'effetto isola di calore, offrendo spazi di socializzazione ombreggiati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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