Bari vasto incendio al campo rom | baracche distrutte 80 evacuati

Un vasto incendio si è sviluppato nel campo rom alla periferia di Bari, vicino allo svincolo 14A della strada statale 16 in direzione di Brindisi. L’incendio ha causato la distruzione di diverse baracche e ha portato all’evacuazione di 80 persone. Non sono stati segnalati feriti. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Ottanta persone evacuate, diverse baracche distrutte, nessun ferito: è il bilancio del vasto incendio sviluppatosi nel campo rom alla periferia di Bari nei pressi dello svincolo 14A della strada statale 16, in direzione di Brindisi. Le fiamme hanno interessato anche cumuli di rifiuti e la vegetazione circostante, propagandosi anche a materiali combustibili presenti nell’adiacente impianto Eco Dim srl che si occupa di raccolta, trasporto e smaltimento di rottami ferrosi e rifiuti speciali e pericolosi, con lo sviluppo conseguente di una colonna di fumo densa e alta visibile a molta distanza. L’incendio è stato domato grazie all’intervento di quattro squadre di vigili del fuoco, che hanno successivamente effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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