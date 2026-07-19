Bari vasto incendio al campo rom di Japigia | il fumo visibile in tutta la città paura per la presenza di bombole di gas

Da bari.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina si è verificato un incendio nel campo rom di Japigia, tra strada Rafaschieri e strada Caldarola. Le fiamme hanno interessato diverse baracche e cumuli di rifiuti, causando una colonna di fumo nero visibile a distanza. Il fumo si è diffuso in tutta la città. Sono state segnalate anche la presenza di bombole di gas nel campo.

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Un vasto incendio è divampato questa mattina all’interno del campo rom di Japigia, nell’area compresa tra strada Rafaschieri e strada Caldarola. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo diverse baracche e cumuli di rifiuti e generando una densa colonna di fumo nero, visibile da numerosi quartieri e anche a chilometri di distanza.  Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da autobotti, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area per evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia locale. La nube di fumo ha raggiunto anche la tangenziale, dove la ridotta visibilità ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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