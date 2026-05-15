La fortuna bacia il quartiere Libertà di Bari | vinti 596mila euro con un 5+1 al Superenalotto

Nel quartiere Libertà di Bari, giovedì 14 maggio, è stato centrato l’unico 5+1 del concorso del Superenalotto. La giocata vincente ha portato a un premio di 596.000 euro. La combinazione fortunata è stata giocata in una ricevitoria locale. Nessun altro ha centrato il jackpot né altri premi di rilievo nel resto del Paese. La notizia ha suscitato interesse tra i residenti e gli appassionati di giochi d’azzardo nella zona.

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