La fortuna bacia il quartiere Libertà di Bari | vinti 596mila euro con un 5+1 al Superenalotto
Nel quartiere Libertà di Bari, giovedì 14 maggio, è stato centrato l’unico 5+1 del concorso del Superenalotto. La giocata vincente ha portato a un premio di 596.000 euro. La combinazione fortunata è stata giocata in una ricevitoria locale. Nessun altro ha centrato il jackpot né altri premi di rilievo nel resto del Paese. La notizia ha suscitato interesse tra i residenti e gli appassionati di giochi d’azzardo nella zona.
La fortuna ha baciato il quartiere Libertà di Bari, dove è stato realizzato, nel concorso di giovedì 14 maggio, l'unico 5+1 della giornata al Superenalotto. Il vincitore si è aggiudicato la somma di 596.800,07 euro con una schedina.La vincita in una storica tabaccheria di BariLa giocata vincente. 🔗 Leggi su Baritoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
La fortuna bacia il casertano: vinti 20.000 euro al 10eLottoFesteggia la Campania nei concorsi del 10eLotto di venerdì 6 e sabato 7 marzo, con due colpi da 26mila euro complessivi.
Leggi anche: La fortuna bacia il Casentino. Vinti 54mila euro al Lotto: "Di sicuro è uno del paese"