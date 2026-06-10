Italiana ubriaca al volante prova a fare irruzione nella sede della Cia alle spalle ha già altre condanne
Una donna italiana ubriaca al volante ha tentato di entrare nella sede della Cia. Aveva già precedenti penali. La donna è stata fermata dalla polizia dopo aver tentato di forzare l’ingresso. È risultata positiva all’alcoltest con un tasso superiore al limite consentito. La donna è stata arrestata per tentato accesso non autorizzato e guida in stato di ebbrezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno sequestrato il veicolo e avviato le procedure di identificazione.
Una cittadina italiana di 28 anni si è dichiarata colpevole in merito all’accusa relativa a un’intrusione non autorizzata nella sede centrale della Cia avvenuta il 22 maggio scorso. Stando a quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia statunitense, la donna, ubriaca, con un tasso alcolemico “più del doppio del limite legale”, “ha compiuto diverse manovre pericolose” e “ignorato tutti i tentativi di fermarla”. In passato era già stata condannata per guida in stato di ebbrezza e per guida pericolosa. La cittadina italiana si è dichiarata colpevole La nota del Dipartimento di Giustizia Usa I precedenti della donna italiana La cittadina italiana si è dichiarata colpevole La cittadina italiana, di cui non sono state rese note le generalità, a eccezione delle iniziali del nome, M. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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