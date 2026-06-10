Una donna italiana ubriaca al volante ha tentato di entrare nella sede della Cia. Aveva già precedenti penali. La donna è stata fermata dalla polizia dopo aver tentato di forzare l’ingresso. È risultata positiva all’alcoltest con un tasso superiore al limite consentito. La donna è stata arrestata per tentato accesso non autorizzato e guida in stato di ebbrezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno sequestrato il veicolo e avviato le procedure di identificazione.

Una cittadina italiana di 28 anni si è dichiarata colpevole in merito all’accusa relativa a un’intrusione non autorizzata nella sede centrale della Cia avvenuta il 22 maggio scorso. Stando a quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia statunitense, la donna, ubriaca, con un tasso alcolemico “più del doppio del limite legale”, “ha compiuto diverse manovre pericolose” e “ignorato tutti i tentativi di fermarla”. In passato era già stata condannata per guida in stato di ebbrezza e per guida pericolosa. La cittadina italiana si è dichiarata colpevole La nota del Dipartimento di Giustizia Usa I precedenti della donna italiana La cittadina italiana si è dichiarata colpevole La cittadina italiana, di cui non sono state rese note le generalità, a eccezione delle iniziali del nome, M. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Italiana ubriaca al volante prova a fare irruzione nella sede della Cia, alle spalle ha già altre condanne

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