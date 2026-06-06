Vittoria semina caos nella struttura di accoglienza e all' arrivo della polizia estrae un coltello | arrestato
Un giovane straniero di 22 anni è stato arrestato a Vittoria dopo aver minacciato gli agenti di polizia con un coltello all’interno di una struttura di accoglienza. Alla vista delle forze dell’ordine, ha iniziato a seminare caos e ha estratto l’arma, costringendo gli agenti ad intervenire per bloccarlo. L’uomo è stato quindi tratto in arresto.
È scattato a Vittoria (Ragusa) un arresto per violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di coltello: un giovane straniero di 22 anni è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti con un’arma bianca all’interno di una struttura di ospitalità per stranieri. L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a seguito di una chiamata di emergenza giunta al numero NUE 112. Il personale di una struttura di accoglienza per stranieri ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa del comportamento aggressivo di uno degli ospiti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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