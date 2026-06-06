Vittoria semina caos nella struttura di accoglienza e all' arrivo della polizia estrae un coltello | arrestato

Notizia in breve

Un giovane straniero di 22 anni è stato arrestato a Vittoria dopo aver minacciato gli agenti di polizia con un coltello all’interno di una struttura di accoglienza. Alla vista delle forze dell’ordine, ha iniziato a seminare caos e ha estratto l’arma, costringendo gli agenti ad intervenire per bloccarlo. L’uomo è stato quindi tratto in arresto.