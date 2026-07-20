Sabato 25 luglio alle 21, si svolgerà in piazza Tarlati lo spettacolo “Arte di maneggiar l’insegna” nell’ambito di Bandiere sotto le stelle 2026. L’evento si inserisce nel corteo storico che partirà prima, alle 20.30. La madrina dell’edizione 2026 sarà la giornalista Giusy Meloni. La manifestazione si svolge in una piazza decorata con bandiere e luci per celebrare l’evento.

Arezzo, 20 luglio 2026 – ”. Madrina dell’edizione 2026 la giornalista Giusy Meloni. Sabato 25 Luglio alle ore 21.00 dopo il corteo storico, si terrà lo spettacolo con ingresso gratuito in Piazza Grande con i gruppi di sbandieratori: Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena, Sbandieratori e Musici di San Gemini; Sbandieratori e Musici di Città della Pieve. Un grande spettacolo voluto dall’Associazione Sbandieratori e Musici città di Bibbiena, che mette in scena questa arte meravigliosa che parla di antiche tradizioni del passato ma anche di futuro. Quest’anno madrina di eccezione di eccezione della manifestazione sarà la giornalista sportiva Giusy Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bandiere sotto le stelle 2026: torna in piazza Tarlati il grandissimo spettacolo dell’“Arte di maneggiar l’insegna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO DOPO ESSERE STATO CHIUSO IN BAGNO DELLA SCUOLA DAI BULLI DELLA 1

Notizie e thread social correlati

Cinema in Piazza 2026: Roma torna a vivere il cinema sotto le stelleRoma torna a vivere il cinema sotto le stelle con l’edizione 2026 di “Cinema in Piazza”.

Leggi anche: ‘Gambiarra - uno spettacolo di clown su ruote’, mattinata all'insegna dell'arte teatrale

Argomenti più discussi: Alla scoperta delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano con la Ricerca Google; Weekend in Campania: sagre, mostre, visite e borghi da scoprire dal 9 al 12 luglio 2026.

Bandiere sotto le stelle 2026: torna in piazza Tarlati il grandissimo spettacolo dell’Arte di maneggiar l’insegnaArezzo, 20 luglio 2026 – Bandiere sotto le stelle 2026: torna in piazza Tarlati il grandissimo spettacolo dell’Arte di maneggiar l’insegna. Madrina dell’edizione 2026 la giornalista Giusy Meloni. Sa ... lanazione.it

Valle d'Aosta: 'Sotto il cielo di stelle', arte e tecnologia esplorano il futuroIn Valle d'Aosta 'Sotto il cielo di stelle': Pistoletto, Paladino e altri esplorano arte e futuro tra spazio e AI ... it.blastingnews.com

Richiesta di Mercoledì Luogo: Pubblica le tue richieste brevi e semplici qui reddit