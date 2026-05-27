Cinema in Piazza 2026 | Roma torna a vivere il cinema sotto le stelle

Roma torna a vivere il cinema sotto le stelle con l’edizione 2026 di “Cinema in Piazza”. La manifestazione gratuita, organizzata dalla Fondazione Piccolo America, si svolgerà dal 28 maggio al 12 luglio, offrendo proiezioni all’aperto nelle piazze della città. L’evento trasforma la Capitale in una grande sala cinematografica a cielo aperto durante l’estate, con film in programmazione per oltre un mese e mezzo.

Con l’arrivo dell’estate, Roma torna a trasformarsi in una grande sala cinematografica a cielo aperto, grazie al ritorno di “Cinema in Piazza”, la manifestazione gratuita organizzata dalla Fondazione Piccolo America che, anche per il 2026, animerà le serata della Capitale dal 28 maggio al 12 luglio. Un appuntamento ormai diventato simbolo dell’estate romana, capace di unire cultura, cinema e partecipazione in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Le proiezioni si svolgeranno ogni sera alle 21:15 in tre diverse location: Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Murales - Lo stupore torna a Piazza Venezia

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