‘Gambiarra - uno spettacolo di clown su ruote’ mattinata all' insegna dell' arte teatrale
Sabato 6 alle 10.30, alla biblioteca comunale di Ferrara, si è tenuto lo spettacolo di clown su ruote intitolato ‘Gambiarra’, interpretato e prodotto da Luca Macca della Compagnia del Buco. L’evento ha concluso il programma di ‘Visioni - Piccola Scuola di Festebà Festival’ e ha visto una performance artistica dedicata all’arte teatrale.
Mattinata all'insegna dell'arte teatrale, sabato 6 alle 10.30, alla biblioteca comunale Casa Niccolini di Ferrara con ‘Gambiarra - uno spettacolo di clown su ruote’, di e con Luca Macca (Compagnia del Buco), a conclusione del programma di ‘Visioni - Piccola Scuola di Festebà Festival'. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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