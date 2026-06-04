‘Gambiarra - uno spettacolo di clown su ruote’ mattinata all' insegna dell' arte teatrale

Notizia in breve

Sabato 6 alle 10.30, alla biblioteca comunale di Ferrara, si è tenuto lo spettacolo di clown su ruote intitolato ‘Gambiarra’, interpretato e prodotto da Luca Macca della Compagnia del Buco. L’evento ha concluso il programma di ‘Visioni - Piccola Scuola di Festebà Festival’ e ha visto una performance artistica dedicata all’arte teatrale.