bambini morti in piscina risucchiati dal bocchettone come funziona e come evitare il peggio

Dopo il caso di una bambina rimasta incastrata in una piscina di Sestri Levante, si approfondiscono i rischi legati ai bocchettoni di aspirazione. Questi dispositivi, se non correttamente protetti o mantenuti, possono creare un forte risucchio e intrappolare i bambini. Le autorità raccomandano controlli regolari e l’installazione di dispositivi di sicurezza, come copribocchetto e valvole di sicurezza, per prevenire incidenti simili.

Dopo il caso della piccola Alice, la bambina rimasta incastrata in una piscina di Sestri Levante, ci si interroga sul funzionamento dei bocchettoni di aspirazione e su come si possa evitare il peggio. Come funzionano bocchettoni aspirazione piscine Le norme europee sulla sicurezza delle piscine Come evitare di restare intrappolati per aspirazione Le regole per le piscine Come funzionano bocchettoni aspirazione piscine Come riportato da Geopop, le bocchette di aspirazione sono una parte necessaria degli impianti delle piscine. L’acqua deve essere continuamente filtrata per ridurre la presenza di impurità, microrganismi e alghe. Valerio Rossi Albertini durante Morning News Il sistema di circolazione preleva l’acqua dalla vasca, la fa passare attraverso i filtri e la mette nuovamente nella piscina dopo il trattamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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BAMBINA di 3 anni RISUCCHIATA dal bocchettone di una vasca IDROMASSAGGIO

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