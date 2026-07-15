Una ragazza giovanissima è rimasta gravemente ferita dopo che i capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di una piscina in un stabilimento balneare di Sestri Levante. Sul posto sono stati necessari interventi per liberarla, durante i quali i operatori hanno tagliato i capelli alla giovane. La ragazza è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio ai Bagni Segesta.

Dramma ai Bagni Segesta: tagliati i capelli per liberarla. Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi ai Bagni Segesta di Sestri Levante, dove una giovanissima è rimasta incastrata sott’acqua nella piscina dello stabilimento balneare dopo che i capelli sarebbero stati risucchiati dal bocchettone della pompa di aspirazione. É stato necessario tagliarli per liberarla. La ragazza è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasferita in codice rosso all’ Istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri, la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e il personale della Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sestri Levante, capelli risucchiati dal bocchettone della piscina: giovanissima in condizioni gravissime

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