Durante l'ultimo fine settimana si sono verificati diversi incidenti di annegamento, con tempi di immersione fatali stimati tra tre e sei minuti. Le alte temperature di questi giorni hanno portato molte persone a frequentare il mare, i laghi e le piscine, aumentando i rischi di incidenti per bambini e adulti.

L’ ultimo weekend è stato drammatico sul fronte degli annegamenti e il grande caldo di questi giorni moltiplica i rischi, spingendoci tutti in mare, lago o piscina. Ma come ricorda l’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia si registrano circa 400 annegamenti e, considerati anche gli incidenti non fatali, una delle fasce di età più colpite è quella dei bambini fra 0 e 10 anni. Ecco perché è bene sottolineare che le lezioni di nuoto non bastano a proteggere i piccoli in acqua. A ricordarlo sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Il nuoto non basta per la sicurezza dei bambini in piscina o al mare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambini in piscina o al mare, bastano 3-6 minuti per annegare

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