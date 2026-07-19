Una bambina di circa 10 anni ha rischiato di annegare in una piscina a Terricciola nel pomeriggio del 19 luglio. È stata soccorsa e portata in ospedale, dove si trova in condizioni di stabilità. La bambina stava nuotando quando si è verificato l’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’accaduto. La piscina coinvolta non è stata ancora identificata ufficialmente.

TERRICCIOLA – Grande paura nel pomeriggio di oggi (19 luglio) a Terricciola per una bambina di circa 10 anni, che ha rischiato di annegare mentre si trovava in piscina. L’allarme alla centrale del 118 è scattato alle 17,20, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi in codice rosso. La piccola, che ha avuto una grave crisi in acqua, è stata fortunatamente ripresa prima dell’arrivo dell’ambulanza grazie alle manovre di rianimazione. All’arrivo dei sanitari sul posto, la bambina era cosciente, vigile e collaborante. Nonostante le sue condizioni fossero rassicuranti e in netto miglioramento, il medico di turno ha preferito non correre... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rischia di annegare in piscina a Terricciola: bambina di 10 anni al Meyer

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