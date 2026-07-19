Bimba rischia di annegare in piscina a Terricciola soccorsa dal papà | in ospedale al Meyer per accertamenti

Una bambina di 10 anni è rimasta immersa nella piscina di un agriturismo a Terricciola e ha rischiato di annegare. È stata salvata dal padre, che ha iniziato le manovre di rianimazione prima dell’arrivo dei soccorsi. La bambina è stata trasportata in ospedale al Meyer per accertamenti.

Una bambina di 10 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo a Terricciola (Pisa). È stata salvata dal padre che ha iniziato la rianimazione in attesa di soccorsi. Trasferita all'ospedale Meyer di Firenze per accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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