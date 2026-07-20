Balzarini | Si ferma Ekhator ecco quando tornerà Ma potrebbe già andare via dalla Juve
Ekhator si ferma e potrebbe lasciare la Juventus già questa estate. Secondo quanto riferito, il giocatore potrebbe essere coinvolto in uno scambio con altri calciatori. Nel frattempo, ci sono aggiornamenti anche su Vlahovic e sul portiere Martinez, con possibili mosse di mercato in vista. Balzarini ha fatto il punto sulla situazione, senza indicare date precise o dettagli su eventuali trattative in corso.
Gianni Balzarini fa il punto sul mercato bianconero: l'ex Genoa può diventare pedina di scambio, novità anche per Vlahovic e per il Dibu Martinez in porta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Berrettini si ferma: “Dolore cronico all’anca”. Ecco quando tornerà in campoMatteo Berrettini ha annunciato di non partecipare ai tornei di Gstaad e Kitzbuhel a causa di un dolore cronico all’anca.
Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si trattaIl futuro di Cambiaso al momento non è definito e si discute sulla possibilità di un suo trasferimento durante l’estate.
Argomenti più discussi: Genoa, raggiunto l'accordo con il Marsiglia per Traorè; Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma; Attento Milan, il Dortmund si fionda su Karetsas; Calciomercato Juve, il rebus portiere: distanza per Emiliano Martinez, resiste Vicario.