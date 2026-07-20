Balzarini | Si ferma Ekhator ecco quando tornerà Ma potrebbe già andare via dalla Juve

Notizia in breve

Ekhator si ferma e potrebbe lasciare la Juventus già questa estate. Secondo quanto riferito, il giocatore potrebbe essere coinvolto in uno scambio con altri calciatori. Nel frattempo, ci sono aggiornamenti anche su Vlahovic e sul portiere Martinez, con possibili mosse di mercato in vista. Balzarini ha fatto il punto sulla situazione, senza indicare date precise o dettagli su eventuali trattative in corso.