Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa Ecco di chi si tratta
Il futuro di Cambiaso al momento non è definito e si discute sulla possibilità di un suo trasferimento durante l’estate. La Juventus sta valutando diverse opzioni, tra cui l’eventuale sostituto che potrebbe arrivare già dalla rosa attuale. Tra i candidati a coprire il ruolo c’è Puczka, che potrebbe essere considerato come alternativa interna. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora decisioni definitive in merito.
di Francesco Spagnolo Il futuro di Cambiaso non è assolutamente certo. La sua partenza dalla Juve è da tenere in considerazione e attenzione a Puczka come sostituto. Il futuro della fascia sinistra bianconera è uno dei temi più caldi della Continassa, strettamente legato al destino di Andrea Cambiaso. Il laterale non viene da una stagione importante e una sua partenza a giugno non è da escludere. Tuttavia, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. In caso di partenza di Cambiaso, la Juve potrebbe decidere di puntare su Puczka della Next Gen. Il club torinese intende proseguire sulla via della sostenibilità e della valorizzazione interna, promuovendo i talenti cresciuti nel proprio settore giovanile anziché spendere capitali all’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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