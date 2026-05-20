Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa Ecco di chi si tratta

Il futuro di Cambiaso al momento non è definito e si discute sulla possibilità di un suo trasferimento durante l’estate. La Juventus sta valutando diverse opzioni, tra cui l’eventuale sostituto che potrebbe arrivare già dalla rosa attuale. Tra i candidati a coprire il ruolo c’è Puczka, che potrebbe essere considerato come alternativa interna. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora decisioni definitive in merito.

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