Durante le notti di caldo intenso, alcuni individui sono stati ripresi mentre si immergevano e facevano tuffi nella fontana del Pantheon, uno dei monumenti più noti di Roma. Le immagini sono state diffuse da un video che evidenzia come, in assenza di presidi di sicurezza, si verifichino questi comportamenti nel centro storico. Le temperature si aggirano oltre i 40 gradi, spingendo alcune persone a cercare refrigerio nelle fontane pubbliche, spesso senza autorizzazione.

Bagni e tuffi in costume di notte nella fontana del Pantheon sono ripresi da Welcome to favelas: «Nessun presidio nel centro di Roma». In uno dei luoghi turistici più iconici della Capitale continuano le immersioni alla ricerca di refrigerio nel periodo di caldo torrido con temperature a più di 40 gradi. Ma i bagni sono vietati e le sanzioni vanno dai 500 euro in su a seconda della gravità, visto anche il valore storico e architettonico del monumento. Però nessun controllo. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Bagno notturno nella fontana del Pantheon con tuffi alla ricerca di refrigerio

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