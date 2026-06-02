inghiottito dalle acque del ticino si tuffa alla ricerca di refrigerio gli amici non lo vedono riemergere

Notizia in breve

Un uomo di 23 anni è scomparso nelle acque del Ticino mentre si tuffava alla ricerca di refrigerio. Gli amici lo hanno perso di vista e non lo hanno più visto riemergere. I vigili del fuoco, con i sommozzatori, stanno cercando nel fiume da ieri pomeriggio. La vittima, di origini marocchine, era ospite a Vigevano. La zona è ancora sotto osservazione e le ricerche continuano senza sosta.