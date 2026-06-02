Inghiottito dalle acque del Ticino Si tuffa alla ricerca di refrigerio Gli amici non lo vedono riemergere
Un uomo di 23 anni è scomparso nelle acque del Ticino mentre si tuffava alla ricerca di refrigerio. Gli amici lo hanno perso di vista e non lo hanno più visto riemergere. I vigili del fuoco, con i sommozzatori, stanno cercando nel fiume da ieri pomeriggio. La vittima, di origini marocchine, era ospite a Vigevano. La zona è ancora sotto osservazione e le ricerche continuano senza sosta.
VIGEVANO (Pavia) I sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati dal primo pomeriggio di ieri nelle acque del Ticino alla ricerca di un bagnante – un ventitreenne di origini marocchine, ospite a Vigevano di una cugina – che risulta disperso. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 quando è stato visto scomparire tra i flutti senza più riemergere. Non si tratta purtroppo di un incidente raro in questi anni; sono soprattutto cittadini stranieri, che cercando refrigerio dal caldo nelle acque del Fiume Azzurro, ad essere vittima di questi incidenti, non avendo contezza delle insidie che il Ticino porta con sé. Le acque infatti, anche se in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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