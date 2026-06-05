Fumogeni cori e tuffi nella fontana | gli studenti del Volta in festa per la fine della scuola

Gli studenti del liceo Volta hanno celebrato la fine dell’anno scolastico con fumogeni, cori e tuffi nella fontana. La manifestazione si è svolta nel centro di Milano, coinvolgendo numerosi giovani che hanno condiviso momenti di allegria e spensieratezza. La festa ha attirato anche l’attenzione di passanti e residenti, senza provocare disagi significativi. Nessun incidente è stato segnalato durante le attività di festeggiamento.

L'ultimo giorno di scuola a Milano si trasforma in un momento di festa collettiva e allegria sfrenata per moltissimi giovani della città. Per gli studenti del liceo scientifico Alessandro Volta, il saluto ufficiale ai banchi di scuola e l'inizio della bella stagione hanno avuto un palcoscenico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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