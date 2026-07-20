Baby gang nel mirino della Polizia | blitz anche tra Napoli e Caserta decine di arresti e droga sequestrata

La Polizia di Stato ha effettuato un'ampia operazione contro le baby gang, coinvolgendo 44 province italiane, tra cui Napoli e Caserta. Durante il blitz sono stati arrestati decine di giovani e sequestrata droga. L'operazione ha visto l'impiego di numerose unità e ha portato al controllo di numerosi soggetti sospettati di attività criminali legate alla criminalità giovanile. Nessuna informazione è stata fornita sulle identità o sui dettagli specifici degli arresti.

La Polizia di Stato ha portato a termine una delle più imponenti operazioni degli ultimi mesi contro la criminalità giovanile, coinvolgendo contemporaneamente 44 province italiane, tra cui Napoli e Caserta. L'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo (SCO), ha avuto come obiettivo il contrasto alle baby gang, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro il patrimonio e alla detenzione illegale di armi. Napoli è stata tra le province maggiormente interessate dall'operazione. Nel capoluogo partenopeo gli agenti hanno arrestato 28 persone, di cui 24 maggiorenni e 4 minorenni, accusate a vario titolo di reati contro la persona, il patrimonio e violazioni della normativa sugli stupefacenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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